Il verdetto Ema: «AstraZeneca vaccino sicuro ed efficace. Alcun nesso con casi di trombosi»

Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) comunica che il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è sicuro ed efficace.



«E' un vaccino sicuro ed efficace e questa affermazione è fatta con totale competenza scientifica - ha detto poco fa l'irlandese Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema - Non c'è alcun collegamento tra il vaccino e i casi di trombosi o i rischi finora segnalati».



«Dopo giorni di analisi e raccolte tutte le informazioni possibili a disposizione - ha proseguito Cooke facendo riferimento anche alle 11 milioni di persone già vaccinate nel Regno Unito - confermiamo che tra i casi di trombosi o analoghi e il vaccino AstraZeneca non c'è alcun nesso. Stiamo anche avviando una serie addizionali di indagini. Dobbiamo certamente analizzare gli effetti collaterali per conoscerli meglio ma voglio ripeterlo: questo vaccino è sicuro ed efficace e l'efficacia contro il Covid è molto alta».