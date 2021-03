Latte in polvere, per Coldiretti Cuneo "la seconda torre valorizzerà ulteriormente il prodotto locale"

“ La strada della qualità, della sostenibilità e dell’equa remunerazione a tutti gli attori della filiera restano elementi imprescindibili per una crescita che porta benefici al territorio e all’intera economia della nostra regione ”.

La prima torre di polverizzazione è attiva da oltre 10 anni ed ha portato ad avere la polvere di latte 100% Made in Cuneo grazie alla sinergia tra Coldiretti, Compral Latte, Inalpi e Ferrero S.p.A.

“Bene, quindi, il coraggio – continua Moncalvo - in un momento così difficile, dell’agroindustria per il rafforzamento di questa progettualità con l’implementazione della capacità produttiva sulla scia della prima esperienza che, basandosi sul prezzo indicizzato del latte, ha garantito, a prescindere dall’andamento altalenante del mercato, il valore reale di quanto conferito dai nostri allevatori per valorizzare la produzione di latte cuneese che conta numeri importanti”.