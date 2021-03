Monasterolo di Savigliano: il sindaco ricorda le vittime del Covid

Il sindaco di Monasterolo di Savigliano, Giorgio Alberione, ha reso omaggio alle vittime del Covid in onore della Prima Giornata in loro memoria. Questa mattina, giovedì 18 marzo, il primo cittadino si è recato davanti alle bandiere del Comune per osservare un minuto di silenzio in ricordo di chi ha perso la battaglia contro il virus.

Intanto, in paese continuano ad aumentare i casi positivi, 20 quelli registrati sino ad oggi "Sono in tendenza ad aumentare- spiega il sindaco - alcune persone hanno fatto i tamponi privatamente e sono risultate positive, ma non compaiono ancora nell'elenco".

Giorgio Alberione è stato tra i sindaci firmata della lettera inviata a Icardi e all'Asl per sollecitare alla realizzazione del punto vaccinale per gli ultra 80enni sotto l'ala di Cavallermaggiore che sarà attivato nella giornata di sabato 20 marzo.