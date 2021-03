Mondovì, approvato dalla Provincia il progetto di fattibilità per la rotatoria di via Otteria

La Provincia di Cuneo ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione della rotatoria di via Otteria.

L'opera, per un costo di circa 380 mila euro, si è resa necessaria in quanto il tratto stradale, nel comune di Mondovì, lungo la strada provinciale 12, è interessato quotidianamente da un flusso di mezzi pesanti e leggeri che transitano ad elevata velocità, creando situazioni di pericolo in prossimità dell’incrocio con la provinciale 36, all'altezza dell'incrocio per Briaglia.

Per ridurre i pericoli la Provincia, accogliendo le richieste di intervento da parte dell'amministrazione comunale di Mondovì ha deciso di intervenire con la costruzione di una rotatoria.

“Approvato il progetto di fattibilità per la futura rotatoria di Via Otteria, la Provincia procederà a breve ad affidare l’incarico di predisporre il progetto definitivo ad un progettista esterno" - commentano i consiglieri provinciali Pietro Danna e Annamaria Molinari - "L'auspicio è di poter appaltare l’opera entro fine anno”.