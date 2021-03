Mondovì aderisce all'Associazione Fondiaria per il recupero dei terreni incolti e silenti

Se ne parla da tempo e domani, Mondovì, nel corso del consiglio comunale che si riunirà alle 17, ufficializzerà l'adesione l’adesione all’Associazione Fondiaria Monregalese (ASSFO) con l'approvazione dello statuto e il conferimento dei terreni comunali.

L'associazione, fondata nel 2019 e con sede a Niella Tanaro, ha il compito di recuperare i terreni silenti e incolti per la tutela del territorio. Come funziona? In breve i terreni inutilizzati vengono dati in gestione a chi può coltivarli e contemporaneamente viene garantiti i diritti dei proprietari.

Oltre a variazioni di competenza della giunta, nel corso del consiglio si affronterà la sospensione del termine di versamento della terza rata della TARI 2020 e la definizione della riduzione della tariffa per le attività commerciali toccate dalla chiusura prevista dal dpcm dello scorso novembre. Verranno poi approvate le aliquote dell’IMU per il 2021, verificata qualità e quantità delle aree edificabili, si voterà poi l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup); riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni relative ad infrazioni al codice della strada e di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali del comune di Mondovì e l'adozione della variante parziale al piano regolatore comunale vigente.

Infine si procederà con l'adesione all’iniziativa europea “Patto dei sindaci” un progetto per l’energia sostenibile, lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia.