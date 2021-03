Rifreddo: il sindaco Cesare Cavallo partecipa alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

Anche a Rifreddo come in tanti altri comuni d’Italia si è celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Il sindaco Cesare Cavallo ha, infatti, fatto abbassare a mezz’asta le bandiere del palazzo comunale ed, in perfetta solitudine, ha osservato un minuto di silenzio in onere delle tante vittime della pandemia. Un gesto semplice che da un lato ci ricorda l’impatto che ha avuto il Covid-19 sulla nostra società e dall’altro che purtroppo la lotta contro il virus è ancora in pieno atto. “Dall’associazione dei comuni è dallo Stato - ci spiega il sindaco - è arrivato l’invito a ricordare la terribile giornata del 18 marzo scorso e quella interminabile fila di camion che nella città di Bergamo trasportavano le vittime del virus. Un momento che rimarrà nelle nostre coscienze è che mi è parso giusto ricordare anche se fortunatamente nel nostro comune i danni non sono stati di quella entità”. Ritornando all’iniziativa occorre dire che la stessa ha lo scopo di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa del Coronavirus. La stessa è stata approvata sotto forma di Legge dal Parlamento. Una legge composta da 6 articoli che prevedono tra le altre cose: l'istituzione il 18 marzo di una Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, la possibilità che lo Stato, le Regioni o gli enti locali di organizzare cerimonie, manifestazioni o iniziative, per favorire il momento del ricordo e la comprensione dei temi legati alla diffusione dell'epidemia e l'impegno internazionale per il suo contenimento.