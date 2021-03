Saluzzo, parcheggi blu: chiarezza sugli acquisti e rinnovi abbonamenti

Un comunicato stampa del Comune fa chiarezza, dopo i dubbi e richieste di alcuni cittadini sulle nuove modalità di acquisto e rinnovo degli abbonamenti per i parcheggi blu a pagamento.

Da lunedì 15 marzo i “pacchetti” sono in vendita solamente nell’ufficio del gestore «Gestopark» che si trova in corso Italia 30 (interno cortile, primo piano).

Si può accedere allo sportello solo su appuntamento il martedì 9,30-10,30, mercoledì 8,30-9,30 e 14-15, giovedì 12-13 e venerdì 8,30-10.

Per prenotare bisogna chiamare i numeri 0175 45610 e 335 349671, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, o inviare una mail a ufficio.saluzzo@gestopark.it.

Per completare l’acquisto è necessario produrre un’autocertificazione compilabile nell’ufficio o scaricabile dal sito del Comune di Saluzzo al link https://comune.saluzzo.cn.it/modulistica/polizia-municipale/

Contrariamente alle notizie circolate, questo documento ha una durata semestrale e non va, dunque, compilato tutti i mesi. La stessa autocertificazione può anche essere inoltrata via mail, insieme ad una copia della carta d’identità, evitando così di recarsi in ufficio.

Il personale «Gestopark» contatterà poi gli utenti per accordarsi sulla consegna dell’abbonamento.

Gli abbonamenti disponibili sono:

Mensile residente € 25

Mensile non residente € 55

Annuale residente € 250

Annuale non residente € 550

Annuale Mercatale (per 1 solo giorno di mercato) € 100

Annuale Mercatale (per tutti i mercati e le fiere) € 200.

Il primo febbraio è stata avviata la nuova gestione dei parcheggi cittadini. L’appalto, come in precedenza, è stato vinto da «Gestopark» - Il nuovo capitolato, dice il comunicato del Comune- prevedeva la vendita degli abbonamenti direttamente nell’ufficio della ditta.

Al momento non è prevista la commercializzazione dei tagliandi in altri esercizi convenzionati in città (come invece avveniva fino al 15 marzo).

L’autocertificazione, che in caso di informazioni errate costituite un illecito penale, è stata introdotta nel nuovo appalto per evitare che alcuni “furbetti” non saluzzesi dichiarassero di essere residenti in città e usufruissero degli sconti che, in questo modo, venivano pagati da tutta la collettività saluzzese.

A febbraio sono stati venduti 21 abbonamenti annuali per residenti e 1 per non residenti. I mensili sono stati 71 per i residenti e 6 per i non residenti.