Calcio - Eccellenza, si riparte: ecco format e raggruppamenti

Si è svolta martedì alle ore 18 la videoconferenza con le società di Eccellenza maschile per stabilire il format ed i raggruppamenti. La riunione si è svolta con i sodalizi che hanno aderito alla ripartenza delle attività agonistiche, complessivamente ventidue, computo che consente di garantire due promozioni al Campionato di Serie D 2021/2022.

L’opzione che ha avuto maggiori consensi è quella che prevede la formazione di due gironi, di undici squadre ciascuno, che si articoleranno con gare di sola andata e senza fasi di PlayOff in considerazione del fatto che la stagione dovrà comunque concludersi entro il 30 giugno 2020.

Il Presidente Mossino ha manifestato la sua soddisfazione per aver raggiunto il quorum minimo delle venti adesioni che consentiranno appunto di promuovere alla categoria superiore due squadre piemontesi/valdostane: “Le società della categoria Eccellenza hanno dato un segnale più che positivo in previsione della ripartenza delle attività, il quale testimonia la volontà di ritornare presto a vivere con entusiasmo e passione la componente agonistica del nostro sistema. Comprendo ovviamente le numerose difficoltà che hanno determinato la mancata partecipazione di alcuni Sodalizi, a loro come a tutte le Società delle altre categorie continueremo a riservare le nostre attenzioni in previsione dell’organizzazione della prossima stagione sportiva. Ora ci concentreremo al fine di supportare al meglio coloro che si apprestano a ripartire l’11 aprile, con tutte le azioni necessarie che auspichiamo permettano loro di completare una stagione difficile affrontando le minori problematiche possibili”.

Ora si attende l’ufficialità dei superiori Organi federali affinchè le ventidue compagini possano iniziare a dare vita al proseguimento dell’attività riservata al Campionato di Eccellenza.

Questi i gironi che racchiudono le ventidue contendenti, elaborati con criterio di viciniorità e condivisi con le squadre partecipanti:

GIRONE A

ATLETICO TORINO SSD AR.L.

AYGREVILLE CALCIO

BORGARO NOBIS 1965

BORGOVERCELLI

DUFOUR VARALLO

G. TRINO

LA BIELLESE

LUCENTO

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

PRO EUREKA

R G TICINO

GIRONE B

ACQUI F.C. SSDARL

ALBESE CALCIO

ASTI

CANELLI SDS 1922

CASTELLAZZO B.DA

CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.

CHISOLA CALCIO

CORNELIANOROERO SGA

GIOVANILE CENTALLO 2006

OLMO

PRO DRONERO