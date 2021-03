Arresti domiciliari per il "killer delle estetiste": 40enne savonese accusato di diversi furti nel nord Italia

Era conosciuto come "il killer delle estetiste", e sin dal 2018 si ritiene abbia effettuato decine di furti in centri estetici del nord Italia: si tratta di F.M., 40enne savonese, destinatario nella mattinata di oggi (18 marzo) di un'esecuzione d'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'AG di Cuneo.

L'uomo è ritenuto responsabile di una larga attività criminosa - nella quale non è mai stato compreso il territorio savonese - nella quale si ritiene entrasse negli esercizi commerciali fingendosi interessato a trattamenti estetici da regalare sotto forma di buono e, approfittandosi delle distrazioni delle operatrici presenti, abbia sottratto il denaro presente in cassa o nelle borse sotto il bancone dell'accettazione. Nel 2021 era stato colpito da una misura cautelare emessa dal Tribunale di Cuneo, che prevedeva l'obbligo di dimora nel comune di Savona ma che non aveva fermato la sua attività.

A scaturire in quest'ultima misura degli arresti domiciliari, il colpo tentato a Chiari nel corso di marzo, effettuato violando anche le normative anticontagio da Covid-19.