"Fumo afghano" nascosto dietro il battiscopa della cucina: arrestato un 22enne di Cuneo

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale di Cuneo, ha tratto in arresto un cittadino italiano di origine nord africana, A.M.K.J, di 22 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, noto alle forze dell’ordine, era da tempo monitorato dal personale della Sezione “Criminalità Organizzata e Straniera” della Squadra Mobile, non solo per la sua assidua frequentazione con tossicodipendenti ma anche per un sospetto andirivieni di persone dalla sua abitazione.

Una successiva perquisizione permetteva di rinvenire, nascosto nel battiscopa della cucina, mezzo chilo di hashish, di qualità molto pregiata e conosciuta negli ambienti come “fumo afgano”, proveniente da particolari zone dell’Afghanistan e contraddistinto da un’elevata concentrazione di principio attivo, ovvero il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo).

E’ la prima volta che viene rinvenuto e sequestrato, in tali quantità, hashish con tali caratteristiche conosciuto anche come “polline” per via della sua purezza. L’arrestato veniva successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.