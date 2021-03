Incidente in un'azienda agricola del piccolo comune di Marsaglia questa mattina, giovedì 18 marzo. Per il crollo parziale di un muro si sarebbe ferito un uomo, affidato alle cure dell'emergenza sanitaria in codice giallo.

Il soggetto è stato trasferito all'ospedale Santa Croce di Cuneo in elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco.