18 marzo: Giornata nazionale per le vittime da covid-19

Il 17 marzo c’è stata l’approvazione in Parlamento della legge che istituisce il 18 marzo la Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia.

L’Italia oggi ricorda chi non ce l’ha fatta, data in cui, esattamente un anno fa, per la prima volta, i mezzi militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasporto delle salme; anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è presente in quella città.