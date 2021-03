Bitcoin: cosa rivela la storia sul suo futuro

Il saliscendi dei prezzi di un mese di Bitcoin ha attirato un crescente interesse istituzionale e la speculazione che la valuta digitale potrebbe un giorno sostituire l'oro come bene rifugio privilegiato al mondo. Ma la volatilità osservata questa settimana ha portato gli scettici a dire che la bolla di Bitcoin che avevano da tempo previsto potrebbe finalmente iniziare a scoppiare.

Record di valutazione per i BTC

Domenica, Bitcoin ha raggiunto un nuovo record di $ 58.000 (€ 47.480). Martedì mattina, il prezzo era sceso a poco più di $ 46.000. Il calo ha seguito un fine settimana in cui Elon Musk, CEO di Tesla e fan di Bitcoin, ha twittato scetticismo sul rally apparentemente inarrestabile della moneta, dicendo che pensava che la criptovaluta potesse essere sopravvalutata.

Il brusio è stato sufficiente per attirare le critiche del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen e del miliardario e co-fondatore di Microsoft Bill Gates. Il suo pensiero generale ha desso a Bloomberg, è che bisognerebbe stare molti attenti se si investono i soldi come Elon.

Ma i credenti Bitcoin sono rimasti rialzisti. Mercoledì la moneta era salita di nuovo e veniva scambiata vicino a $ 50.000.

L'ultima attività ha previsto previsioni su entrambi i lati del dibattito Bitcoin che affermano che le loro previsioni si stanno avverando. Per scoprire se stiamo guardando l'oro del futuro o la prossima grande bolla, DW ha parlato con esperti su entrambi di ciò che il passato può dirci.

L'oro è universalmente accettato in tutto il mondo e può essere facilmente convertito nella valuta locale indipendentemente da dove ti trovi, dice Grewe a DW.

Bitcoin, dice, non è così. La moneta digitale richiede di trovare qualcuno che possa convertirla nella valuta locale. Il problema principale, e il punto in cui diventa rischioso, è la questione di che punto viene convertito.

"Se le cose si fanno strette e voglio convertire rapidamente Bitcoin, scambiarlo con un'altra valuta, supponendo che il tasso scenda, chi mi garantisce di poterlo convertire al prezzo a cui volevo venderlo?" Chiede Grewe.

La conversione di Bitcoin in contanti è nota per richiedere giorni, aggiunge.

Questi cosiddetti "punti di transazione" giocheranno un ruolo significativo nel determinare il successo di Bitcoin in futuro. Gran parte del clamore intorno a Bitcoin deriva dal fatto che i suoi scambi sono anonimi. Ogni scambio di Bitcoin viene registrato pubblicamente sul registro blockchain, una funzione che protegge ogni transazione.Le identità dietro i portafogli che inviano e ricevono il Bitcoin, tuttavia, rimangono anonime, una qualità che attrae i criminali.

Ma le autorità possono ancora raccogliere informazioni in questi punti di transazione.

"L'idea originale alla base di Bitcoin era che non puoi tracciare le transazioni e hai una valuta alternativa libera dall'influenza della banca centrale. Potrebbe essere stato un po 'ingenuo", dice Grewe. "Naturalmente, è nell'interesse vitale del nostro intero sistema economico ottenere il controllo in determinati punti e controllare l'offerta di moneta. E credo che sia nel punto in cui viene convertita in moneta tradizionale".

Cambierà qualcosa anche a livello legale?

Con Bitcoin che sta guadagnando maggiore interesse e accettazione pubblica, anche l'interesse legale e normativo è destinato ad aumentare.

"Non appena Bitcoin lascia quel sistema e viene immesso in altri circuiti economici, questo è il punto in cui diventa un rischio per i criminali", afferma Grewe. "Le istituzioni statali staranno sicuramente a guardare - almeno, lo spero".

Ciò potrebbe anche minacciare la reputazione di Bitcoin come al sicuro dall'inflazione.

"Se si perde la fiducia nella convertibilità, anche quella crollerà", ipotizza Grewe. "Proprio come con qualsiasi altra valuta, ci sarà un'inflazione tremenda".

Questo per quanto riguarda la teoria dell'oro. E la presunta bolla? Ci sono state bolle in passato che assomigliano a ciò che stiamo vedendo con Bitcoin?

"La risposta breve è no", afferma Will Quinn, docente di finanza presso la Queen's University di Belfast nell'Irlanda del Nord. Quinn è il coautore di "Boom and Bust: A Global History of Financial Bubbles", pubblicato nell'agosto 2020.

"Ci sono schemi precedenti di cui ha elementi", dice a DW. "Ma è fondamentalmente nuovo e diverso".

Un esempio con somiglianze è la bolla del Mississippi del 1720, "un esperimento monetario su larga scala che non si è mai sommato del tutto", dice Quinn.

Come si può evincere dai vari articoli presenti su https://www.lastampa.it/, l'idea, nata da un'idea dell'economista scozzese John Law, è stata "messa insieme molto, molto deliberatamente come parte di un piano per introdurre per la prima volta la carta moneta nei fondi", spiega Quinn.