I pedoni non hanno sempre ragione: ecco perché

I pedoni che attraversano la strada senza essere sulle strisce pedonali o che lo fanno senza guardare se ci sono delle macchine che stanno sopraggiungendo, magari mentre parlano al telefono, non hanno ragione nel caso in cui vengano coinvolti in un sinistro.

Nel corso degli ultimi tempi la giurisprudenza ha esteso in misura significativa le maglie della responsabilità dei pedoni che si rendono protagonisti di comportamenti che possono provocare degli incidenti senza che gli automobilisti abbiano colpa.

La regola prevede che qualora un pedone venga investito ci sia presunzione di responsabilità per il conducente: lo stabilisce il Codice Civile all’articolo 2054. Se, però, il pedone ha adottato un comportamento anomalo o impossibile da prevedere, si può provare la sua responsabilità esclusiva, o comunque il concorso di colpa.

Che cosa stabilisce la giurisprudenza

I giudici che hanno il compito di valutare le responsabilità e di quantificarle sono tenuti ad adottare come punto di partenza che la colpa ricada al 100% sul conducente. A partire da questo presupposto, poi, si può procedere per verificare la responsabilità effettiva del pedone. Nel caso in cui dovessero essere rilevate delle circostanze significative che hanno avuto un impatto notevole sul verificarsi del sinistro, la percentuale di colpa a carico dell’automobilista può essere diminuita gradualmente. Tuttavia, tocca al conducente provare la natura colposa della condotta adottata dal pedone e che questa abbia avuto un ruolo nel provocare l’incidente.

Le sentenze della giurisprudenza

Il primo caso relativo a un pedone che è stato investito mentre stava parlando al telefono e che ha attraversato senza guardare si è verificato a Trieste. Secondo il giudice, questa condotta è stata sufficiente a far sì che l’80% della responsabilità del sinistro ricadesse su di lei, dal momento che, come è stato indicato nella sentenza n. 380 del 7 giugno del 2019 del Tribunale di Trieste, si è trattato di un comportamento in spregio alle più comuni norme di prudenza. Nei pressi di un’area di servizio del Ferrarese, invece, due uomini sono stati urtati da un’auto mentre stavano attraversando la strada in evidente stato di ubriachezza sotto la pioggia, in orario notturno, indossando vestiti di colore scuro. Per la sentenza n. 2547 dell’11 giugno del 2019 della Corte d’appello di Milano, la responsabilità del sinistro è solo dei pedoni, che sono stati imprudenti perché hanno sottovalutato il pericolo dell’attraversamento.

Come viene individuata la colpa del pedone

Per stabilire e quantificare la colpa dei pedoni i giudici prendono in considerazione molteplici parametri: non solo l’imprevedibilità della condotta da loro adottata, ma anche la distanza dalle strisce. Si tiene conto, inoltre, della visibilità disponibile per il conducente e della sua velocità di marcia. Nel caso in cui il pedone sia fuori dalle strisce e sopraggiunga in maniera improvvisa, ci può essere un considerevole ridimensionamento della responsabilità del conducente, come indicato dalla sentenza n. 2241 del 28 gennaio del 2019. Diverso è il discorso nel caso di un attraversamento compiuto a pochi metri di distanza dalle strisce pedonali: in tale circostanza, infatti, si ha a che fare con una condotta che viene considerata prevedibile, e quindi il conducente deve adottare una guida diligente.

Camminare fuori dal marciapiede

Non si può escludere la responsabilità del conducente, infine, solo perché il pedone non cammina sul marciapiede di notte, a condizione che lo faccia in direzione contraria rispetto al senso di marcia dei veicoli, in base a quanto stabilito dal Codice della Strada: è ciò che si deduce dalla sentenza n. 5680 del 14 settembre del 2018 della Corte d’Appello di Roma.

