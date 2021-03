Pignoramento dello stipendio: le novità introdotte nel 2020

Il pignoramento dello stipendio è uno dei provvedimenti esecutivi di cui un istituto di credito o un qualsiasi altro soggetto può avvalersi per recuperare un credito nei confronti di un debitore. Si tratta di un provvedimento appartenente alla casistica del pignoramento presso terzi, in quanto ha per oggetto i beni del debitore, come lo stipendio o la pensione, che sono nella disponibilità di terzi.

In molti casi, il pignoramento dello stipendio è la misura maggiormente consigliata ai creditori perché si tratta di un procedimento immediato nel caso in cui si decidesse di procedere con il Recupero Crediti. Tuttavia, affinché un soggetto possa procedere, è necessario che disponga di un titolo esecutivo, come una sentenza di primo grado o un decreto ingiuntivo.

Il pignoramento è previsto dall’articolo 543 del Codice di procedura civile. In alcuni casi, il pignoramento può riguardare direttamente lo stipendio o la pensione, purché sia garantito al debitore il minimo vitale per vivere e sostenere la famiglia.

In questo articolo vedremo quali sono le novità imposte per la procedura del pignoramento dello stipendio, nella Legge di Bilancio 2020 e quali sono i limiti da rispettare.

Pignoramento dello stipendio: le ultime novità da sapere

Nel 2020 sono state introdotte delle importanti novità attraverso la Legge di Bilancio. Prima su tutte, è stata introdotta una procedura più veloce per accelerare sensibilmente i tempi per ultimare il pignoramento dello stipendio . Nel caso di debiti verso la pubblica amministrazione, infatti, i creditori possono procedere subito dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento.

Da parte dei debitori, invece, le novità introdotte riguardano principalmente i crediti alimentari ed i crediti che hanno come oggetto i sussidi di sostentamento, che non possono essere toccati dai creditori.

Infatti, esiste un limite massimo al di sopra del quale non è possibile eseguire il pignoramento dello stipendio, in quanto dev’essere garantito al debitore il minimo vitale per il proprio sostentamento e quello della famiglia, qualora il soggetto in questione ne avesse una a carico. Per questo la legge stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato oltre ad 1/5 dello stesso, tale percentuale va calcolata sull’importo netto percepito. Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto a questi limiti:

1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2,500 euro;

1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 euro;

1/5 dello stipendio quando l’importo è superiore ai 5.000 euro.

Come funziona il pignoramento dello stipendio

Esistono due tipologie di pignoramento dello stipendio: presso il datore di lavoro e presso l’istituto di credito cui è accreditato lo stipendio. Nel primo caso, il creditore può notificare l’atto di pignoramento al datore di lavoro del debitore.

Per poter procedere, le parti devono essere convocate davanti ad un giudice civile per verificare la sussistenza e la consistenza dei debiti e dei crediti, per poi emanare un decreto che autorizza la procedura di pignoramento. Il datore di lavoro può trattenere una parte dello stipendio netto che deve essere ceduto al creditore fino all’estinzione del debito.

Il sistema di pignoramento dello stipendio presso un conto bancario o postale, invece, non coinvolge il datore di lavoro ma l’intermediario bancario. La procedura legale è la stessa ma, l’azione esecutiva si differenzia a seconda se le somme sono state accreditate sul conto prima o dopo la notifica di pignoramento:

Se le somme di denaro sono state accreditate prima, il limite massimo pignorabile della retribuzione è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. L’operazione da effettuare è la seguente: stipendio mensile al netto – misura massima dell’assegno sociale mensile x 3 , in questo modo otterremo l’ammontare della somma pignorabile.

Nel secondo caso, invece, ovvero quello in cui lo stipendio è stato accreditato successivamente o nella data del pignoramento, lo stipendio è pignorabile per intero con dei limiti generali: se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato; nel caso di debiti con più creditori, si può avere un pignoramento fino ad un massimo della metà dello stipendio; mentre per ogni altra tipologia di credito il limite massimo è quello di 1/5.

Quando ci sono più creditori contemporaneamente sullo stesso debitore, che necessitano di recuperare crediti di natura differente, la normativa di riferimento stabilisce che bisogna procedere con il saldo del credito in maniera progressiva: ovvero il secondo creditore riceve quanto gli spetta solo dopo che esso sia stato ricevuto anche dal primo creditore.