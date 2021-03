UniConverter, il miglior software di conversione video e audio

Esistono diversi motivi per cui un utente desideri convertire un file in un formato diverso. Oggi, la maggior parte dei dispositivi può registrare lo streaming video in 4K.

Questa risoluzione offre un'eccellente resa sullo schermo, ma genera documenti particolarmente pesanti, che a volte, soprattutto su dispositivi meno recenti, rallentano la lettura o si verificano errori durante la modifica. In questo caso, è necessario ridurre la dimensione del file utilizzando un software di conversione.

Con questi applicativi potrete scaricare musica e video su MP3 / MP4 da YouTube direttamente sul vostro computer, tablet o smartphone. Però bisogna fare attenzione, in quanto oggi in rete esistono molti portali che promettono risultati strabilianti e poi si rivelano piattaforme di qualità inferiore che nascondono insidie e infettano il vostro Pc con virus. Tra i siti più sicuri, uno in particolar modo risponde ai requisiti di affidabilità e si chiama Wondershare UniConverter. Questa applicazione dispone di un innovativo convertitore compatibile con qualsiasi dispositivo e così non sarà più necessario aspettare tempi biblici per fare conversioni.

UniConverter, un software di conversione sicuro e affidabile

Se state cercando un convertitore video, con la migliore qualità video in uscita, la massima velocità di conversione video e la maggior parte dei formati supportati, Wondershare UniConverter sarà la scelta migliore. Inoltre, vi impressionerà con altre utili funzionalità! Con questo programma, potrete mantenere l'intera raccolta di video in un unico formato, diminuire la larghezza del fotogramma per semplificare l'editing o semplicemente cambiare l'estensione di un file o la sua dimensione per condividerlo più facilmente con altre persone. WonderShare UniConverter è un versatile software di conversione video per PC per sistemi operativi Windows e MacOS. Il software può masterizzare e trasferire dischi video su Android, iOS, XBOX, VR e altri formati.

Con questo software, potrete anche scaricare e convertire file audio e video disponibili in modo facile e veloce. Ma non è tutto! La velocità di conversione è 30 volte più veloce rispetto ad altri convertitori comuni. Con questo applicativo potrete modificare, migliorare e personalizzare i vostri video. Questo versatile toolkit include la creazione di GIF, lo streaming video su TV e la possibilità di registrare a schermo intero con facilità sia che voi stiate giocando, guardando film o creando presentazioni.

Una funzione di conversione unica nel suo genere

Con UniConverter potrete convertire i vostri file in più di 1.000 formati audio e video. Il software supporta anche una grande quantità di conversioni come WEBM a MP4, TS a MP4, MP4 a MPEG, AVI a MOV. Inoltre possono essere aggiunti costantemente nuovi formati per convertire i vostri file audio e video. L'applicativo supporta anche i formati dei dispositivi VR e 4K: UniConverter supporta tantissimi formati di dispositivi VR e 4K come MP4, AVI, MOV, MKV e alcuni dispositivi social media come Apple, Huawei, Samsung, Facebook, Tiktok e molto altro ancora. Con questo applicativo potrete veramente fare di tutto, anche aggiungere titoli, effetti, tagliare le clip e cambiare la velocità del video.

Uniconverter offre dei speciali sconti a tutti i suoi studenti e insegnanti, un’agevolazione molto importante e da prendere al volo.