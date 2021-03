Un "fantomatico" avvocato avrebbe truffato per 81mila una coppia di anziani: la procura chiede la condanna

Un sedicente avvocato di origini torinesi esperto in aste, una situazione economica difficoltosa e 81mila euro di bonifici e versamenti in contanti nell’arco di due anni: questa la vicenda che vedrebbe coinvolta una coppia di ex ristoratori di Lesegno che sarebbero stati truffati dall’uomo, G.S.

I due anziani nel 2011 avrebbero affrontato un periodo finanziario molto critico al quale avrebbero provveduto con la immediata la vendita dei terreni dell’ex albergo-ristorante di Lesegno per i quali, tempo addietro, avevano ottenuto un finanziamento da 400 milioni di lire dalla Regione Piemonte. G.S., spacciandosi per un avvocato, avrebbe garantito loro di poter bloccare l’esecuzione dell’asta attraverso un escamotage giuridico.

I due, rincuorati, avrebbero quindi continuato a elargirgli denaro fino all’aprile 2013, sia con bonifici su conti a lui intestati sia con prelievi in cui era indicata la causale. A fare da ponte tra il fantomatico avvocato e i coniugi, un geometra con il quale l’imputato si sarebbe conosciuto nel 2006, a seguito di un’asta giudiziaria. Secondo il geometra, sentito nel corso dell’istruttoria, G.S. si sarebbe affiancato a due studi legali torinesi, dando l'impressione di essere competente in materia giurisprudenziale, soprattutto per ciò che attiene alle aste.

L’imputato, assistito dall’avvocato Monica Giannini, ha deciso di rendere l’esame davanti al giudice. Da quanto riferito, non si sarebbe mai avvalso del titolo di avvocato ma che, contrariamente a quanto sostenuto dalle persone offese, li avrebbe messi in contatto con due studi legali di Torino. “Mi sono presentato come un esperto delle esecuzioni immobiliari -ha riferito G.S- Ho lavorato per molti anni con un notaio e quindi ero al corrente delle procedure per gli atti giuridici. Li avevo accompagnati a Torino. Avevo detto loro che per spese legali avrebbero dovuto pagare circa 30mila euro all’avvocato, mi hanno fatto solo un bonifico, gli altri che ho ricevuto probabilmente sono contributi unificati”.

Secondo quanto dichiarato dall’imputato, lui si sarebbe dunque limitato a mettere in contatto i due coniugi con due legali, un ufficiale giudiziario e quello che avrebbe dovuto essere un possibile acquirente dell’immobile. Per G.S., recidivo, il p.m. ha chiesto una condanna a 2 anni e 2 mesi, oltre al pagamento di 1000 euro di multa.

Il 14 maggio la discussione della difesa e la sentenza.