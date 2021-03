Letta chiama, Gribaudo risponde. La borgarina nella Segreteria Nazionale del PD con la "Missione Giovani"

La borgarina Chiara Gribaudo entra nella segreteria nazionale del Partito Democratico su richiesta del neo segretario dei Dem Enrico Letta.

Letta ha comunicato la sua "squadra" con 9 donne e 9 uomini incaricati. Gribaudo entrerà con la delega "Missione Giovani".

"Grazie al Segretario per la fiducia - scrive sul suo profilo Facebook Chiara Gribaudo - sono onorata di entrare a far parte di una squadra autorevole. Ho accettato questa sfida con entusiasmo e con la consapevolezza che questo partito non rinascerà, se non sarà all’altezza della voglia di cambiamento e di giustizia delle nuove generazioni. Non ce la faremo, se lasciamo ai giovani soltanto il ruolo di spettatori. Alle migliaia di ragazze e ragazzi che vogliono occuparsi del futuro loro e del Paese, chiederò di essere protagonisti. Al lavoro, abbiamo bisogno di tutte e di tutti!"

Nella squadra oltre a Chiara Gribaudo faranno parte Lia Quartapelle, Antonio Nicita, Chiara Braga, Cecilia D'Elia, Enrico Borghi, Anna Rossomando, Antonio Misiani, Cesare Fumagalli, Manuela Ghizzoni, Filippo Del Corno, Susanna Cenni, Sandra Zampa, Mauro Berruto, Francesco Boccia e Stefano Vaccari.



Il Segretario darà comunicazione dei nomi alla direzione del Partito.