Mondovì: Valentina Benedetti è il nuovo primario di Medicina Interna

La Benedetti, 47 anni, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Medicina Interna a Torino. Nel 2006 inizia a lavorare in Medicina d’Urgenza presso l’azienda ospedaliera Santa Croce di Cuneo, dove riveste il ruolo di referente DEA per la violenza di genere e sui minori e partecipa alla realizzazione della Rete Antiviolenza di Cuneo. Nel 2014 si trasferisce in Medicina Interna a Mondovì e ricopre il ruolo di responsabile dell’organizzazione di reparto, delle emergenze-urgenze, dell’ecografia point of care, nonché di referente ambulatoriale per i pazienti affetti da sarcoidosi. Ha pubblicato lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali.