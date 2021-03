AFP di Dronero punta sul turismo inclusivo e accessibile

Il CFP Don Michele Rossa di Dronero si sta connotando come punto di riferimento anche per la formazione in ambito turistico con un filone di corsi di abilitazione, qualifica ed aggiornamento per professionisti del settore: oltre ai corsi per conseguire le abilitazioni come Accompagnatore turistico ed Accompagnatore cicloturistico sono in fase di erogazione corsi di aggiornamento obbligatori per coloro che possiedono già abilitazioni in questo ambito ed un corso post-diploma.

Tra gli aggiornamenti in fase di erogazione, AFP ne ha proposto uno specifico per Accompagnatori naturalistici della durata di 50 ore declinato sulle tecniche di progettazione ed erogazione di attività fruibili da persone con disabilità.

L’obiettivo del corso è dunque quello di focalizzare l’attenzione degli allievi in primis sulla conoscenza di base delle varie disabilità (sensoriale, motoria, psichica…) e successivamente sulla ideazione di opportunità di accompagnamento appaganti e pianamente rispondenti alle diverse esigenze dei clienti.

La filosofia che anima l’intervento formativo, pienamente condivisa da AFP, dai formatori e dagli allievi, si fonda sul presupposto che solo attraverso la conoscenza della disabilità da parte di tutte le figure professionali impegnate in ambito turistico si può veramente ottenere un turismo non solo di qualità, ma soprattutto inclusivo e accessibile.

Da questo punto di vista particolarmente premiante è stata la scelta dei formatori, Massimo Damiano, designer della comunicazione e professionista della comunicazione della montagna, per la parte riferita alla comunicazione e Loris Beltrando, sibling di persona sorda, maestro di sci di fondo e accompagnatore naturalistico, per la parte relativa alla disabilità.

Il corso è stato arricchito dal Patrocinio di Associazione Genitori ProH ed ha visto la testimonianza di Simone Zenini (persona cieca), di Katia Beltrando (persona sorda e maestra di sci nordico) e dei referenti della Cooperativa Sociale La Cascina, dell'Associazione sportiva A.S.D. Amico sport, del Centro visite di Roccerè di Roccabruna.