Sci alpino, Coppa del mondo: ancora maltempo a Lenzeheide, rinviata partenza del super-G

Ancora problemi sulle piste di Lenzeheide, a queste Finali che non sembrano voler prendere il via. Come ha dichiarato Markus Waldner, direttore della Coppa del mondo maschile: “Ci ha sorpreso la fitta nevicata della notte, che non era nelle previsioni meteo. Ora la pista è stata di nuovo ripulita, ma nel frattempo è scesa una fitta nebbia che rende impossibile dare lo start alle gare”.

Rinvii su rinvii, quindi, in attesa che la nebbia si possa diradare. L’idea è quella di far partire il superG femminile attorno alle 13 e quello maschile verso le 14, ovviamente sarà necessaria una nuova ricognizione, visto il molto lavoro in pista di gatti e uomini.

Le condizioni, anche oggi, sono al limite e staremo a vedere quali saranno le decisioni finali.