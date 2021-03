A Pietraporzio riapre il laboratorio di trasformazione della carne di pecora sambucana

L’unione Montana Valle Stura ed il Consorzio l’Escaroun comunicano la riapertura del laboratorio di trasformazione delle carni presso l’Ecomuseo della Pastorizia nella frazione Pontebernardo del Comune di Pietraporzio.

A gestirlo sarà la macelleria Spada di Demonte. Il titolare Gianni molto attento alle produzioni di qualità della Valle si è lanciato con entusiasmo nella realizzazione di una serie di prodotti legati alla pecora sambucana: sughi di agnello sambucano, paté, spezzatini in vasetti già cotti, salami di pecora sambucana ed altre tipicità che, grazie alla competenza ed alla professionalità nel settore di Gianni Spada verranno create in futuro. I prodotti sono tutti marchiati col logo del Consorzio per la valorizzazione della razza ovina sambucana l’Escaroun, che certifica l’origine e garantisce la qualità delle materie prime.

I migliori auguri a Gianni da parte dell'Unione Montana Valle Stura e del Consorzio l'Escaroun.





Per informazioni ed acquisto prodotti rivolgersi alla Macelleria Spada 0171/95.183