La galassia di Bode osservata dal giardino di casa: succede a Carrù

Una galassia o una nebulosa osservata dal giardino di casa a Carrù. Questo succede grazie ad un’idea dell'Istituto Comprensivo di Carrù che, grazie al contributo della Fondazione CRC, è riuscito a comprare uno dei telescopi più innovativi al mondo: eVscope di Unistellar, un telescopio che combina in modo geniale le funzionalità di un tradizionale telescopio GoTo con la tecnologia di ultima generazione.

"Dato che il Piemonte si è trovato spesso in zona rossa, e fermi proprio non riusciamo a stare, ci siamo dati allo spazio profondo. Ora la domanda è: cos'è? E' la galassia di Bode, uno degli oggetti più distanti visibili dal nostro pianeta, nonché tra le più brillanti del cielo.”

Da tempo l’Istituto è impegnato nello sviluppo del mondo digitale, coniugandolo con la divulgazione delle discipline scientifiche.

Alcuni allievi dell’Istituto hanno studiato gli argomenti curriculari collegati all’astronomia, e successivamente hanno preparato delle lezioni per condividerle con altri allievi. Sono stati organizzati, e si stanno organizzando, degli incontri sulla piattaforma Meet con allievi di altre classi e scuole, e con le scuole in ospedale.

Le difficoltà non sono poche ma si stanno superando. Gli allievi dell’Istituto Comprensivo possono in questo modo condividere le loro conoscenze e i loro strumenti a supporto della didattica.

Il telescopio è fisicamente fermo in un giardino, ma le immagini che cattura possono essere condivise con tutti. Quindi è stato possibile collegare scuole serali di Torino e Pinerolo, allievi di Castel di Sangro (AQ) e realizzare una classe allargata ed osservare insieme lo spazio profondo.

“Non ha avuto solo una funzione didattica ma è stata importante per la socialità dei ragazzi” - scrive Elisa Paganin dell’IC Alda Merini di Castel di Sangro- L'Aquila - “In questo momento di isolamento e difficoltà ad incontrarsi, avere scambi di idee e possibilità di crescita anche se a distanza è fondamentale. Potrebbe essere una idea per " fare collaborare" le classi, anche su altri argomenti. Grazie ancora per l'opportunità che ci è stata data.”

Il progetto prosegue e, oltre all’astronomia, le lezioni allargate tratteranno argomenti di biologia, utilizzando speciali lenti che consentono di trasformare uno smartphone in un microscopio.