Piante con fiori bianchi e rossi, così Guarene dà un tocco di primavera in tutto il paese

Piante in vaso con fiori bianchi e rossi per abbellire e rendere attrattivo l'intero paese. Così Guarene si fa promotore dell’iniziativa “Colora con un fiore” che dà la possibilita ad ogni cittadino che lo voglia, attività commerciale o impresa privata di acquistare piante in vaso con fiori bianchi e rossi per rendere più bello e accogliente il comune roerino.

L'iniziativa fortemente voluta dall'Amministrazione comunale mira in questo momento ormai prossimo all'inizio della primavera a far “fiorire” balconi, cortili e ogni altra struttura che possa ospitare composizioni floreali.

Chiunque potrà partecipare all’iniziativa, acquistando i fiori nei negozi convenzionati, beneficiando di uno sconto sul prezzo di vendita presso gli esercizi commerciali: Zoolandia e Vivai Isola Verde in frazione Racca, La Bottega del Fiore, Natura Viva e Vivere Verde in frazione Vaccheria.

Inoltre ogni partecipante potrà aderire al concorso che premierà i tre balconi e le due strutture ricettive più belle. I moduli di iscrizione, tutte le regole e le informazioni sono disponibili sul sito www.guarene.it oppure possono essere richieste direttamente agli Uffici o agli amministratori comunali.

Il sindaco Simone Manzone “Eravamo pronti a dare il via a questo progetto già nel 2020, ma la pandemia ha stravolto i piani. Riproviamo quest’anno e ci auguriamo che la comunità guarenese e le attività rispondano in modo positivo. Il consigliere Carlo Mosca si è occupato di tutti gli aspetti tecnici e organizzativi, a lui va il mio ringraziamento per il grande impegno profuso”.