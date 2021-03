Un saluzzese tra le 50 pagine da seguire sul mondo della birra per un magazine americano

L’account Instagram “MyBeerPassion” del 38enne saluzzese Marco Blengino è stata scelta dal magazine statunitense HopCulture.com tra le 50 pagine da seguire nel 2021 sul mondo della birra.



Si tratta dell’unico italiano presente in questa speciale classifica. E tra i quattro in tutta Europa ad essere citato tra i profili dedicati al mondo della bevanda luppolata che vede citate perlopiù pagine statunitensi.



La rivista, tra le più seguite negli States nel settore birrario, consiglia MyBeerPassion come “Una bella guida per conoscere meglio le meravigliose birre europee.”



L’account Instagram di Marco Blengino è stato creato nel 2016 e conta quasi 10mila follower. Dal 2020 è nato il blog legato al mondo della birra www.mybeerpassion.com



“E’ stata una piacevole sorpresa – ha commentato Marco – Ho iniziato pubblicando le foto delle birre che bevevo. Pian piano ho cercato birre sempre più particolari. Un po’ per interesse personale, un po’ per dare alla pagina dei contenuti non scontati.”



Operato fiscale al Caf, Marco Blengino è un grande appassionato del mondo delle birre artigianali a cui dedica gran parte del suo tempo libero. Una passione che parte da lontano.



“Ho iniziato a bere birra da ragazzino, alle 'feste della birra' di Manta – si legge nella presentazione del suo blog - visto che insieme ad altri amici dell’associazione Giari ‘Ntussià organizzavamo i primi festival estivi della zona con concerti, musica, sport e ovviamente birra. A 18 anni producevo la birra in casa. Con il tempo ho iniziato ad esplorare e a conoscere questo mondo.”



“Nel 2000 frequentavo Piozzo, cioè gli albori di Baladin – continua – qui ho iniziato a bere le prime birre artigianali italiane di Teo Musso. La passione si è fatta sempre più intensa. Ogni vacanza e viaggio in giro per il mondo diventava una scusa per scoprire nuovi stili, nuove birre… la curiosità cresceva. Ogni Paese birre ed esperienze diverse: Repubblica Ceca, Germania, Belgio, Inghilterra, Danimarca, Olanda, Stati Uniti, Estonia.”



“Poi nella mia città è iniziato il movimento 'C’è fermento' – si legge dal blog - e la mia passione è diventata ufficiale: ho iniziato a collaborare per la birroteca e i laboratori dell’evento, a conoscere birre e birrai, entrare dentro un nuovo mondo. Visto che la passione necessita anche di basi solide di formazione in questi anni mi sono sempre messo in gioco e in ricerca di percorsi formativi adatti alle mie esigenze. Nel 2015 ho conseguito il diploma di assaggiatore di birra (primo livello) presso ONAB Italia. Nel 2018 frequentai i corsi da Publican a Varese (presso Uni-Birra) e ho conseguito un master in tecniche di spillatura presso l’accademia Dieffe di Padova. Nel 2019 ho frequentato il master in tecniche di birrificazione presso l’accademia Dieffe di Padova e un master di spillatura con il famoso publican Michele Galati dell’Abbazia di Sherwood. Nell’autunno 2019 ho frequentato e superato il corso di degustazione di birra di secondo livello organizzato dall’associazione di categoria Union Birrai e Union Birrai Tasters.”



Marco Blengino si occupa nel fine settimana inoltre della vendita, delle degustazioni e degli eventi del birrificio agricolo Kauss. Dal 2019 è nel direttivo di ABC, la nuova Associazione Birraria Cuneese che ha la scopo di unire gli homebrewer e i bevitori appassionati legati al mondo della cultura birraria.



La sede dell’associazione è Centallo presso il birrificio Trunasse.



Con ABC vengono organizzati diversi eventi e incontri legati all’affascinante mondo della birra artigianale.