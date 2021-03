Savigliano, servizio bus: ridotte le corse sulle linee urbane

A seguito del passaggio in zona rossa del Piemonte e sospensione dell’attività in presenza di tutte le scuole e in ottemperanza alle normative vigenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, da lunedì 22 marzo, le Aziende del Consorzio Granda Bus adotteranno una riduzione del trasporto pubblico in Savigliano della Linea 1 e Linea 2 pur preservando l’erogazione dei servizi minimi essenziali.

Gli orari rimodulati, contrassegnati dalla dicitura “in vigore dal 22 marzo 2021” sono consultabili sul sito Granda Bus nella sezione orari: https://grandabus.it/orari/