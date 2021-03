Cuneo Volley, Nicola Agapitos al collegiale con la Nazionale Under 17

Grande soddisfazione nel mondo Cuneo Volley per la convocazione di Nicola Agapitos al collegiale azzurro in programma a Vibo Valentia dal 24 al 29 marzo.

L’atleta della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo ha ricevuto la chiamata del Tecnico Federale Monica Cresta a partecipare al ritiro della Nazionale Under 17 maschile in vista dei prossimi Tornei WEVZA in programma proprio nel capoluogo calabrese dal 31 marzo al 4 aprile.

Una manifestazione molto importante, che metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria. Le nazionali partecipanti saranno le seguenti: Italia, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Germania e Olanda. Ad accogliere i giocatori ci sarà lo staff federale composto dai coach Monica Cresta e Daniele Morato, dal preparatore atletico Fabrizio Ceci e dal fisioterapista Francesco D’Urso.

«Questa convocazione ci rende molto soddisfatti, ogni riconoscimento ottenuto dai ragazzi è il risultato di un grande lavoro da parte dello staff in palestra – ha dichiarato il Responsabile del Settore giovanile, Daniele Vergnaghi – il metodo di lavoro del settore giovanile cuneese è molto apprezzato e ben riconosciuto. Un’ottima opportunità sia per Nicola, il quale sta dimostrando grande motivazione e spirito di sacrificio, che per tutto il movimento».

Al termine del ritiro, verranno selezionati i 12 atleti che andranno a formare la rosa degli azzurrini Under 17 che rappresenteranno l’Italia durante le competizioni.

Come da protocollo, sia gli atleti che lo staff, potranno prender parte al collegiale solo dopo aver certificato l’esito negativo del tampone antigenico, effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’attività.

QUI L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI