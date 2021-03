Alba, due numeri di telefono per affrontare l’emergenza Covid

Il Comune di Alba, il Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero e la Croce Rossa Italiana hanno attivato due numeri di telefono per aiutare gli anziani, le persone fragili o sole, ad affrontare l’emergenza sanitaria:



I CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 possono contattare la Croce Rossa Italiana al numero 366/68.95.739 per richiedere il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci.



I CITTADINI SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO DOMICILIARE (non positivi al Covid-19) possono contattare il Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero al numero 327/8712091, attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14-17, per richiedere il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci o per affrontare le problematiche legate alla quotidianità.



L’assessore comunale ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo commenta: “Vogliamo assicurare ai cittadini tutta l’assistenza di cui hanno bisogno per affrontare i disagi dovuti all’isolamento domiciliare e alla solitudine. La pandemia va combattuta insieme con gesti di solidarietà e di aiuto reciproco e la nostra città può contare su una solida rete di operatori in campo sociale e di volontari che si sono resi disponibili a prestare il loro aiuto ai cittadini più vulnerabili”.