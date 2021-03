Alba, terremoto al vertice di Apro: il presidente Marengo verso le dimissioni

Gionni Marengo, avvocato, già consigliere comunale ed ex presidente della casa di riposo Ottolenghi e dal dicembre 2019 presidente dell’ente di formazione professionale Apro, dovrà lasciare l’incarico.

Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci che danno per imminenti le sue dimissioni.

Al riguardo, Olindo Cervella, già candidato sindaco per il centrosinistra, ha presentato un’interrogazione al sindaco, a nome del gruppo di opposizione “Uniti per Alba”.

Cervella ricorda che, al momento della designazione “furono espresse dall’opposizione chiare obiezioni legate alla compatibilità e conferibilità dell’attuale presidente”. L’interrogante vuole per sapere “veridicità e fondamento delle notizie” e se “qualora veritiere, come intenda procedere il sindaco alla soluzione del problema”.



Da quel che si apprende, risulta che nei giorni scorsi sia arrivata in municipio una comunicazione dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) nella quale si evidenzia che Marengo, al momento della nomina alla guida dell’Apro, non potesse essere designato non essendo trascorso un intervallo di tempo sufficiente dal suo precedente incarico di consigliere comunale, così come richiede la Legge Severino.



Gionni Marengo, 57 anni, eletto in municipio nell’ultima tornata amministrativa nelle fila di “Alba Domani” con 103 preferenze personali, si era sì dimesso dalla carica di consigliere comunale, ma in precedenza – dal 2014 al 2019 - era già stato sui banchi del Consiglio comunale, eletto allora nella lista di Forza Italia.

L’obiezione era stata sollevata in Consiglio comunale sul finire del 2019 proprio da Olindo Cervella, il quale aveva formulato dubbi al riguardo, ma il sindaco Carlo Bo aveva comunque voluto procedere ribadendo come la nomina fosse di sua competenza.

La minoranza, non soddisfatta, aveva inoltrato una segnalazione all’Anac il cui pronunciamento è arrivato ora, a distanza di oltre un anno.



L’Apro, fondata nel 1958 da monsignor Gianolio, è una società consortile a responsabilità limitata partecipata dal Comune di Alba al 17,8% che vede nella propria compagine societaria le più importanti realtà economiche dell’Albese come la Banca d’Alba, e aziende come Ferrero, Miroglio e varie altre.

Il consiglio di amministrazione risulta ad oggi così composto: Gionni Marengo (presidente), Francesca Sartore (vicepresidente), Sebastiano Contegiacomo (amministratore delegato), Matteo Rossi Sebaste e Felice Cerruti (consiglieri).

Per statuto, la presidenza compete al sindaco.