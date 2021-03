Busca: dal 21 ad oggi i positivi al Covid passano da 8 a 89

“La terza ondata ha reso necessaria da lunedì la zona rossa con conseguenti limitazioni, chiusura di tutte le scuole compreso l’asilo nido e di molte attività, già in ginocchio.

Speriamo che al più presto possa prendere il via una campagna vaccinale capace di coprire in poche settimane la maggioranza della popolazione”.

Queste le parole del sindaco di Busca, Marco Gallo.

Considerevole l'aumento dei casi nel paese: dal 21 febbraio ad oggi, le persone risultate positive al Covid-19 sono passate da 8 a 89.

Intanto si pensa ad una campagna vaccinale anti Covid-19 su larga scala. Il Comune si è prontamente attivato, mettendosi a disposizione dell’AslCN1 per qualunque aiuto di tipo logistico a livello locale.

La struttura più adatta per creare una o più linee vaccinali potrebbe essere il palazzetto dello sport, a servizio non soltanto di Busca ma, eventualmente, anche dei paesi limitrofi e delle vallate.

Ieri, giovedì 18 marzo è stata la Giornata nazionale in onore delle vittime dell'epidemia di Covid-19. Indelebile quel giorno, lo scorso anno, l'immagine della straziante fila di mezzi dell'esercito a Bergamo che trasportavano le bare.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, era stato proprio un buschese, il 10 marzo, la prima vittima.

Ci tiene al ricordo il primo cittadino: “Non dimenticheremo mai quel martedì di inizio marzo. Dopo lo shock dovemmo reagire in fretta. In primo luogo dovevamo convincere tutti di essere nell’emergenza.

Oggi rinnoviamo la vicinanza alle famiglie di tutte le persone che hanno perso la vita essendo state colpite dal nuovo virus. Purtroppo, stiamo di nuovo vivendo un momento molto complicato, ma ora possiamo confidiare nei vaccini.

Il Comune si è messo a disposizione dell'Asl per qualsiasi collaborazione di tipo logistico a livello locale".