Busca: palazzetto dello sport è a disposizione, se utile alla campagna vaccinale

Il Comune si è messo a disposizione dell’AslCN1 per qualunque aiuto di tipo logistico si possa configurare a livello locale nella prossima campagna vaccinale anti Covid-19 su larga scala. La struttura più adatta per creare una o più linee vaccinali a servizio non soltanto di Busca, ma eventualmente anche del territorio limitrofo e delle vallate, potrebbe essere il palazzetto dello sport. Intanto, si segnala ancora il trend in crescita dei buschesi positivi al virus: siamo passati dagli 8 del 21 febbraio agli odierni 89.

Il sindaco Marco Gallo: “La terza ondata ha reso necessaria da lunedì la zona rossa con conseguenti limitazioni, chiusura di tutte le scuole compreso l’asilo nido e di molte attività, già in ginocchio. Speriamo che al più presto possa prendere il via una campagna vaccinale capace di coprire in poche settimane la maggioranza della popolazione”.