Cuneo, sono 515 i Covid-positivi: "Dall'inizio della pandemia sono oltre 4.300 i cuneesi contagiati"

Aumentano rapidamente i numeri del contagio in città. A Cuneo sono 515 le persone positive, 274 quelle in isolamento (dati aggiornati a oggi), dall’inizio della pandemia registriamo 156 persone purtroppo decedute e 3671 guarite.

Da lunedì 22 marzo lo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Cuneo sarà a disposizione dei residenti Over 70 (nati tra il 1° gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951) che non hanno a disposizione un computer o una connessione internet, per offrire assistenza nel servizio di pre-adesione per il vaccino anti-Covid. Gli interessati possono chiamare il numero 0171-44.44.44 negli orari di apertura degli uffici (lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13).