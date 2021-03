Endometriosi: l'associazione ADES si prepara al mese della consapevolezza

Marzo è il mese della consapevolezza sull’Endometriosi. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse.

Non è facile convivere con questa patologia, per questo l’associazione Donne endometriosi Salute (A.D.E.S.) si occupa da tanti anni di dare sostegno e supporto alle donne sul della provincia di Cuneo. Lo fa in tanti modi: con un’informazione attenta e mirata, con il supporto di professionisti e attraverso la presenza di alcune volontarie, perché confrontarsi è importante per affrontare meglio le difficoltà.