Il Campione del Mondo di Pasticceria, Luc Debove in Fondazione Crc

Nei giorni scorsi Luc Debove, vincitore dei più importanti premi internazionali di pasticceria, la cui famiglia è originaria di Niella Tanaro, accompagnato dal Consigliere Generale Massimo Gula, dal Sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina e dalla giornalista francese Géraldine Giraud, ha fatto visita in Fondazione CRC. L’incontro ha permesso di presentare “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, docufilm di 52 minuti che racconta una storia che affonda le proprie radici in provincia di Cuneo, quando all’inizio del ventesimo secolo migliaia di italiani abbandonavano le proprie terre in cerca di un avvenire migliore al di là delle Alpi. Tra questi, numerosi erano i piemontesi di Niella Tanaro, depositari del segreto di un pane eccellente, che esportarono in Costa Azzurra, fondando attività diventate nel tempo un vero impero familiare. Nel 1915, sei panifici su dieci in Costa Azzurra erano italiani. Nell’occasione, Luc Debove si è reso disponibile per tornare in provincia di Cuneo in autunno per le proiezioni del documentario e per eventuali progettualità di valorizzazione della tradizione culinaria provinciale.