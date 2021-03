La vocal band cuneese Rebel Bit protagonista a Italia’s Got Talent con 4 “Sì” dei giudici

È andata in onda mercoledì 17 marzo su Tv8, durante la trasmissione di Italia’s Got Talent, l’esibizione della vocal band cuneese Rebel Bit. Il gruppo composta da Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli si è esibiti davanti ai quattro, amatissimi, giudici del talent show: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.



Con la performance di Pure Imagina/on, un brano di Gene Wilder, tratto dalla colonna so- nora del film ‘Willy Wonka e la Fabbrica di cioccolato’, i cantanti hanno ottenuti i tanto ambiti 4 “Sì” dei giudici. “Bravissimi ragazzi - commenta Federica Pellegrini -. A me sembrava di stare un po’ come se fosse la colonna sonora di un sogno a rallentatore. Una bellissima immagine”.

Giulia, Lorenzo e Paolo sono insegnanti della Fondazione Fossano in Musica mentre Guido, passato anche lui per la scuola di musica fossanese, ora è insegnante di canto a Milano.



“Dobbiamo ammettere che negli ultimi mesi siamo riusciti ad ottenere importanti riconoscimenti internazionali- commenta la band -. In particolare l’esibizione di Los Angeles ha rappresentato un momento molto significativo della nostra carriera”. Lo scorso 27 febbraio infatti i cuneesi si sono esibiti, seppur in streaming, ai Los Angeles A Cappella Festival (LAAF) e ottenuto la vittoria di un A Cappella Video Awards.



“Non possiamo che ringraziare sentitamente ‘CASA - The Contemporary A Cappella Society’, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’insostituibile video-maker Giacomo Siciliani e tutti coloro che hanno voluto partecipare con noi alla descrizione di un attimo. Per noi ‘Just A Christmas Wish’ è stato più di un semplice video di Natale: ci ha permesso di entrare in contaIo con realtà difficili, emarginate e storie di vite reali nella nostra città: Cuneo. E’ indubbio poi che la partecipazione a Italia’s Got Talent ha rappresentato per noi un motivo di onore e grande soddisfazione. Oltre ad essere la ‘prima’ televisiva per il gruppo, ha permesso di esibirci con uno dei brani che più ci sta a cuore: Pure Imagina/on. Non neghiamo, poi, che l’ottenimento di ben 4 SI’ ci ha davvero riempito di orgoglio ed entusiasmo. Un sentito ringraziamento alla produzione, agli autori, alla conduzione ed alla giuria: è stata davvero un’esperienza intensa e gratificante” conclude la vocal band.