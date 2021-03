“Le aventure di Cappuccetto” alla ludoteca La tana di Fossano: una versione un po’ particolare per i più piccoli

La ludoteca “La tana” di Fossano, lancia un nuovo laboratorio per i bambini con età compresa tra i 4 e i 7 anni e per i loro genitori. L’iniziativa riguarda “Le avventure di Cappuccetto”, la storica fiaba di Perrault che verrà raccontata in una versione un po’ particolare. Cappuccetto Rosso, in compagnia del suo palloncino, incontrerà strani animali nel suo viaggio all’interno del bosco.

Al termine della storia i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo dei mandala colorandone uno. Al momento dell’iscrizione via email, infatti, i bambini riceveranno in allegato 3 disegni, scegliendo quale stampare e colorare. Allo stesso modo i genitori riceveranno mandala adatti a loro. “Un modo per prendersi del tempo con i propri bambini dedicandosi ad un’attività in tranquillità e colorando vicino ai propri figli” comunica la nota di Massimo Motta.

Appuntamento dunque per domenica 21 marzo dalle 16.00 alle 17.00 sulla piattaforma Meet. Per ricevere il link e i mandala è necessario iscriversi gratuitamente al 3351273880 (Massimo) o alla mail centrofamigliefossano@monviso.it