Lutto a Bra per la scomparsa di Mauro Raimondo, falegname di 57 anni

Struggente il ricordo della figlia Martina pubblicato su Facebook: “Hai aspettato la festa del papà per andartene. Nel profondo del cuore me lo sentivo. Sono ancora riuscita ad ascoltare i Pink Floyd con te mentre ti tenevo la mano ieri sera. Sei uscito di scena col botto, trasmettendoci un messaggio senza parlare, come facevi sempre. Perché per te i fatti e i gesti sono sempre stati più importanti delle parole. Sei stato un papà meraviglioso. Ti ricorderò per i bellissimi momenti passati assieme e le doti che mi hai trasmesso: la musica e l’arte. Ricorderò per sempre le giornate passate in montagna a suonare la chitarra e andare a funghi... quella casa di Venasca sarà per sempre nel mio cuore perché quelli sono stati gli anni migliori. Ti ricorderò così: per le domeniche mattina passate a guardarti dipingere, inebriata dall’odore della trementina... per i tajarin fatti in casa con quella macchinetta cigolante e la pelle d’oca per il rumore per me fastidiosissimo della farina sul tagliere di legno fatto da te. Hai inseguito il tuo sogno e hai fatto della tua passione il tuo lavoro ottenendo anche l’eccellenza artigiana e facendoti conoscere in tutta Bra (e non solo), come Mauro il falegname della Riva. Ho amato la tua falegnameria con tutto il cuore. Il profumo di legno, la polvere dei trucioli, l’odore di vernice... sono immagini indelebili e soprattutto odori e profumi che non scorderò mai. Queste sono le cose più belle che ricorderò di te. Sono la tua vera essenza. La tua frase 'W LA BIRRA ED I PINK FLOYD' è una frase che mi è rigirata tanto in testa in questi giorni, quasi come un mantra. E poi ho capito il perché. Vuoi essere ricordato per la tua vera essenza. Un batterista, un artista rocchettaro. Uno spirito libero, ma allo stesso tempo una persona precisissima, metodica dall’animo buono e pacato. Ci stai dando la forza di superare questo momento e ci hai trasmesso tutta la tua serenità. Shine on, you crazy diamond (Continua a splendere, folle diamante). Ciao papà, buon viaggio”.