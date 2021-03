Narzole posa due panchine rosse sulla pista ciclabile che va al cimitero

Oggi, a Narzole, sono state installate due panchine sulla pista ciclabile che va dal centro del paese al cimitero. Questa iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Paola Sguazzini e dall’Amministrazione tutta, ha una duplice valenza.

La pista ciclabile è innanzitutto molto utilizzata da tutta la popolazione per diverse attività: sport, passeggiate o semplicemente come percorso per raggiungere a piedi il cimitero. Per questo, in condizioni non emergenziali, diventa anche luogo di incontro e condivisione.



Ma a queste panchine si è voluto associare anche un messaggio importante. Dipinte di rosso, sono un simbolo ormai universalmente riconosciuto della lotta contro la violenza sulle donne: un impegno a cui è chiamato responsabilmente ogni membro della comunità nel proprio agire quotidiano, proprio come quotidiano e comunitario è l'uso delle panchine.



Per questo l’Amministrazione fa proprio l'appello a contrastare ogni forma di violenza e ricorda che, in caso di necessità, c'è un numero dedicato - il 1522 - promosso dal centro antiviolenza del Ministero delle Pari Opportunità.