Villanova Mondovì, al via i lavori per la rotatoria di Madonna del Pasco

Un progetto importante e voluto da tempo per il quale la Provincia di Cuneo ha stanziato circa 200 mila euro (prelevati dai fondi di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020) e che prevede la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica a servizio della rotonda stessa a carico dell'amministrazione cittadina per circa 25 mila euro.

L'intervento si è reso necessario al fine di aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada e ridurre la velocità veicolare, infatti questo tratto di provinciale è interessato quotidianamente da un intenso flusso di mezzi pesanti e leggeri, che transitano nell'incrocio con la strada comunale dei Boetti a elevata velocità, creando situazioni di pericolo.

I lavori dovrebbero partire nel corso della prossima settimana e saranno eseguiti dalla ditta Qmc costruzioni di Mondovì. "Inizieremo probabilmente lunedì e, salvo imprevisti, il tutto dovrebbe concludersi entro un mese" - ha spiegato il geometra Quaglia che si occupa dei lavori.

"Un'opera sollecitata dalla popolazione e attesa da anni" - ha spiegato il sindaco, Michelangelo Turco - "Siamo contenti che finalmente si dia il via a questo importante intervento che aumenterà la sicurezza dei cittadini".

"Vogliamo dedicare quest'opera ad Alessandro Bessone che aveva seguito il progetto con attenzione prima come assessore e poi come vice sindaco" - ha aggiunto il vice sindaco, Michele Pianetta - "A Villanova diversi incroci hanno bisogno di attenzione, daremo priorità sicuramente a quello tra via fratelli Biscia e via Torino. In merito la provincia ha già mostrato la sua disponibilità e come comune abbiamo approvato una variazione di bilancio di 12.500 euro per la progettazione in modo da intervenire quanto prima".