Una reliquia del beato Carlo Acutis donata al vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo

Una reliquia con i capelli di Carlo Acutis, il giovane morto nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia acuta, è stata donata dalla madre Antonia Salzano, al vescovo di Saluzzo.

Lo ha annunciato monsignor Cristiano Bodo, questa mattina ( 19 marzo) in una conferenza stampa ricca di argomenti.

La reliquia del giovane già proclamato beato dalla Chiesa lo scorso anno, sarà conservata in duomo, dove nel dicembre scorso è stata inaugurata un’opera d’arte dell’artista saluzzese Franco Giletta, esposta come invito per i giovani a scoprire la sua vita e cercare di seguire orme ed esempio.

Il beato Carlo Acutis è stato scelto infatti come modello da proporre ai ragazzi della Diocesi di Saluzzo.” uno come loro, con la capacità di aver scoperto il segreto della vita, della gioia vera: Gesù” sottolinea il vescovo.

Per la reliquia verrà cercato un ostensorio di linea adeguata ad giovane come lui, che aiutava gli ultimi, metteva al centro gli altri, amava l'informatica ed è conosciuto come "il santo di Internet" perché parlava di Dio attraverso il web ed aveva una grande venerazione per la Madonna.