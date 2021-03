Vaccinazioni, si deve correre: il Piemonte chiama in aiuto infermieri e medici in pensione [VIDEO]

C'è bisogno di personale che vaccini. E si ricorre anche a infermieri e medici in pensione, che potranno, su base volontaria, entrare a far parte dell'esercito dei vaccinatori.

Chi aderirà al bando, che sarà pubblicato domani sul sito della Regione Piemonte, come ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, sarà prima, a sua volta, vaccinato.

Oggi si è tornati a vaccinare con AstraZeneca. Ma la macchina non si è mai fermata. Aggiunge ancora Icardi: "Uno sforzo ciclopico, quello delle vaccinazioni. Grazie a tutti, anche a chi sta lavorando negli ospedali, in questo momento in grande sofferenza".

Cure precoci e cure a casa: questa la strada che la Regione vuole seguire e che già sta dando buoni esiti in provincia di Alessandria, dove la pressione ospedaliera sta iniziando a rallentare.