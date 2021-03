Vaccini in fabbrica: la "Mangimi 4 Torri" di Revello mette a disposizione alcuni locali

La società Mangimi 4 Torri SRL aderisce al progetto "Vaccini in fabbrica" di Confindustria Cuneo e mette a disposizione del Comune di Revello alcuni locali liberi presso il proprio stabilimento in paese per la somministrazione alla popolazione delle dosi di vaccino contro il Coronavirus.

“Vaccini in fabbrica” è il progetto promosso in provincia di Cuneo dall'associazione di categoria, attraverso il quale il mondo dell’imprenditoria mette a disposizione spazi aziendali e competenze per creare all’interno delle imprese dei poli vaccinali territoriali.



Un passo importante che consente di portare avanti il Nuovo Piano Vaccinale con l’obiettivo di raggiungere l’80% della popolazione entro settembre.



Con oggi, 19 marzo, si conclude la raccolta di adesioni da parte delle aziende e inizia il lavoro concreto con le valutazioni da parte delle autorità e l’indicazione dei criteri per realizzarlo in sicurezza.

"Desideriamo portare, con questo piccolo gesto, il nostro contributo alla comunità che ci ospita dal 2018, nella speranza di poter contribuire a contrastare questo flagello che si sta abbattendo, purtroppo, su tutto il mondo" spiega Ornella Rivoira presidente della società.