Valle Maira: due webinar per raccontare il turismo sostenibile

Cosa significa turismo sostenibile e perché è vantaggioso? Perché è importante conoscere meglio il concetto di overtourism? Sono soltanto due delle interessanti domande che verranno affrontate.

Il Consorzio Turistico propone infatti due webinar gratuiti sul turismo sostenibile e l’innovazione green in Valle Maira.

Appuntamento lunedì 22 marzo e mercoledì 24 marzo. I due incontri saranno rivolti sia alla destinazione turistica Valle Maira nel suo complesso, che agli operatori locali, alle strutture ricettive e alle imprese turistiche interessate al tema.

Entrambi i webinar si svolgeranno dalle 18 alle 20. Protagonista Simone di Ecobnb, che affronterà le tante sfaccettature del turismo sostenibile.

Il primo webinar (22 marzo) sarà dedicato in modo particolare alla destinazione turistica sostenibile e alle buone pratiche per differenziarsi in tal senso. Il secondo invece (24 marzo), sarà rivolto più nello specifico agli operatori turistici, strutture ricettive, guide, commercianti, agricoltori, ecc. a vario titolo coinvolti nel settore turistico.

Gli eventi online includeranno presentazione di dati e casi esemplari tratti da altre destinazioni montane virtuose. Tutti i partecipanti potranno interagire tramite la chat.

Per effettuare la preiscrizione collegarsi al link: https://bit.ly/2NuJlHD.