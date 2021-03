“Voci del padre”: online il video realizzato dalla Diocesi di Cuneo-Fossano per la Festa del papà

Pochi giorni fa l’Ufficio Pastorale Familiare di Cuneo-Fossano annunciava l’impossibilità di celebrare la tradizionale “Benedizione del papà” ma, in alternativa, si sarebbe realizzato un video come regalo per tutti i papà.



Oggi il video, intitolato “Voci del padre” e disponibile a questo link, è stato pubblicato è disponibile sul canale YouTube della Diocesi. I presenti nel video, Luca Burdisso, Maurizio Giolitti, Maria Paola Longo e Raffaella Buzzi rispondono, ognuno a modo suo e sulla base delle proprie esperienze personali, alla domanda ”dal tuo punto di osservazione, quale padre mi racconti?”.



Al termine del corto, le riprese di Raffaella Buzzi che intona la canzone “A modo tuo” di Luciano Ligabue: la canzone di un padre donata alla voce splendida di una madre.