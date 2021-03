Basket: Abet Bra, ripartono i campionati regionali

A febbraio, dopo tre mesi lontano dal parquet Abet Basket Bra ha ripreso le attività del settore giovanile.

Dopo l’aggiornamento della lista del CONI relativa alle competizioni di “preminente interesse nazionale”, in cui sono stati inseriti tutti i campionati giovanili e senior di ogni ordine e grado, tutte le squadre del vivaio, dal 2010 all’Under 18, hanno ripreso a ritmo serrato gli allenamenti.

Una decisione che ha permesso a tanti ragazzi di tornare a fare sport, all’interno di un ambiente sano e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, quindi un momento importante non soltanto per l’aspetto sportivo ma anche sociale.

Nella giornata di lunedì 15 marzo la Federazione nazionale ho inoltre comunicato che “con l’emanazione del Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 la programmazione regionale relativa ai campionati rimane invariata, informando che gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni di livello agonistico, ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza, programmati e fissati con sufficiente anticipo dalle rispettive Federazioni Nazionali”.

La società sportiva ha fatto partire la macchina organizzativa mettendo a punto un rigido sistema di controllo sanitario, nel rispetto del protocollo emanato dalla Federazione e inserendo screening con tamponi rapidi di massa, a tutti gli atleti tesserati e allo staff, coordinati ed eseguiti dal medico sociale.

Fabrizio Gatto e Michele Siragusa dello staff tecnico del settore giovanile Abet Basket Bra: “Finalmente siamo ripartiti e la società si è fatta trovare pronta come sempre. I ragazzi, fin dal primo giorno, sono stati entusiasti ed hanno ripreso con grandissima voglia e intensità, come tutti immaginavamo. L’intero vivaio bianco blu, dall’Under 18 fino al gruppo 2009, è tornato in campo e si sta allenando con grande entusiasmo, seguito da noi e dagli altri allenatori Federico Tropini, Alberto Tuninetti, Marco Marenco e Lorenzo Groppo. Poter di nuovo giocare a basket insieme ai propri compagni dopo tanti mesi costretti a restare a casa non ha davvero prezzo. Con il preparatore fisico Enrico Gramaglia abbiamo impostato un programma che alterna la parte atletica, fondamentale per riprendere al meglio l’attività, e la parte tecnica”.

Gianfranco Berrino, presidente Abet Basket Bra: "La ripresa ha trovato approvazione anche nelle famiglie dei ragazzi che vedono in questo momento una possibilità di sfogo per loro La società sportiva si sta attenendo rigidamente al Protocollo approvato dal Comitato Scientifico ministeriale e indicato dalla Federazione aggiungendo del suo per aumentare la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutto lo staff. Nessuno entra se non è tamponato e pur non essendo obbligatorio abbiamo deciso di eseguire più tamponi rispetto a quelli indicati in modo da avere la situazione sotto controllo".

Nelle settimane scorse sono stati resi noti i calendari per la ripartenza dei campionati, che, al netto di alcuni spostamenti causati da casi di positività nelle squadre avversarie, sono in partenza. La prima squadra che tornerà in campo la prossima settimana sarà quella U18. Tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse, adempiendo con rigore a tutte le misure previste nel Protocollo federale.