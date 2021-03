Discarica abusiva a Dronero: tra i responsabili anche un'azienda

L'abbandono di rifiuti in quella zona di Dronero era diventato sistematico: località Via Senatore Lombardi, Ponte Olivengo, Strada Vecchia dei Tetti. Così, in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini, la stazione Carabinieri Forestali di Dronero, in collaborazione con la Polizia Locale, ha intensificato i controlli e individuato i responsabili.

Complessivamente sono ben 8.000 i metri quadrati di superficie interessati dagli sversamenti illegali per un quantitativo di 1.500 metri cubi di rifiuti.

Le irregolarità emerse sono di carattere amministrativo ed anche, nel caso di un’azienda coinvolta negli smaltimenti, di natura penale.

In particolare su disposizione della Procura di Cuneo sono in atto indagini per quanto riguarda l’effettuazione di un’attività proibita di gestione e recupero di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.

Sono stati inoltre accertati sei abbandoni di rifiuti vari (numerose scatolette metalliche, parti di autoveicoli, pacchetti di sigarette, pneumatici, contenitori in tetrapack, ecc.) ed un’omessa rottamazione di un veicolo in disuso.

L’importo complessivo delle sanzioni amministrative notificate ai trasgressori è di 6.383,34 euro.

Il contrasto alla scorretta gestione dei rifiuti e al conseguente deturpamento dell’ambiente rientra tra i servizi di istituto che i Carabinieri Forestali svolgono quotidianamente.