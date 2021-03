Nel giorno di San Giuseppe, Lagnasco piange il giovane papà Dimitri Albera

Il paese di Lagnasco è sconvolto per l'improvvisa morte del giovane Dimitri Didi Albera, 41 anni, venuto a mancare nella notte di oggi, venerdì 19 marzo, per un malore che non gli ha lasciato scampo.



Lagnaschese d’origine, nella cui comunità da sempre era impegnato, lavorava presso la ditta Beccaria a Scarnafigi. La moglie Erika è insegnante all’asilo di Lagnasco. Lascia una figlia di 4 anni, la piccola Ginevra.



I funerali si svolgeranno domenica alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Per motivi di sicurezza, ed essendo la chiesa dotata di soli 116 posti, questi saranno riservati a famigliari e parenti stretti di Dimitri. I funerali saranno comunque trasmessi via streamig su canale YouTube della parrocchia di Lagnasco.



“Siamo vicini alla famiglia - aggiunge il sindaco Roberto Dalmazzo - in questo momento di dolore ci rattrista ancora di più non essere poter essere vicini fisicamente alla famiglia, vista la pandemia”.