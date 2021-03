Oggi più che mai molte persone hanno deciso di provare a guadagnare in un modo differente, di seguito vedremo le 5 modalità per guadagnare online nel 2021.

Internet e la rete ci offrono molte possibilità di guadagno, tutti possono mettersi alla prova e incrementare il proprio stipendio.

Quante volte avete sentito parlare di giovani Youtubers che guadagnano cifre da capogiro oppure di Blogger che hanno rivoluzionato la loro vita mettendo in rete le proprie ricette gastronomiche?

Sicuramente molte volte.

Questi e molti altri sono i nuovi lavori del 2021, che ci permettono di lavorare e guadagnare comodamente da casa.

Per prima cosa è necessario focalizzare le proprie energie e valutare su quale settore si vuole investire del tempo e mettersi in gioco.

Di seguito vi vogliamo mostrare le 5 modalità più remunerative per guadagnare tramite la rete.

Tra le molteplici possibilità la più interessare e veloce è quella di iniziare a guadagnare con il Social trading del Broker eToro.

Il Social trading è la modalità firmata eToro, che vi permette di investire nel Trading online in modo automatico copiando i Top trader iscritti al programma.

Nulla di più semplice e veloce, in questo modo è possibile investire sulle Azioni, Criptovalute, Materie prime e su molti altri Asset, senza dover sprecare del tempo prezioso.

Oltre al Social trading ci sono altre possibilità per guadagnare online, vediamole nel dettaglio.

Come guadagnare online in modo veloce

Di seguito scopriremo insieme come si può guadagnare online in modo serio e remunerativo, ecco le professioni più richieste:

Trader;

Youtuber;

Blogger;

Traduttore;

Vendere online tramite un e-commerce.

Queste sono le 5 modalità per guadagnare online più gettonate.

Come diventare un Trader di successo

Il Trader è quella persona che investe tramite il Trading online.

Il Trading online vi permette a seguito dell'iscrizione ad un Broker di entrare nel mercato finanziario.

Sono milioni le persone che hanno deciso di mettersi alla prova ed iniziare la carriera da trader, per fare questo noi vi consigliamo il Broker eToro e il Social Trading.

Questo perché anche se non siete esperti nel settore potrete affidarvi alla bravura di Traders competenti e riprodurre tutte le loro operazioni in modo automatico.

Tutti i segreti per diventare uno Youtuber di successo

Tutti noi abbiamo visto almeno una volta un video, un tutorial tramite la piattaforma di Youtube.

Su Youtube si può trovare veramente di tutto, dai Gamers che spiegano come vincere in un videogioco, oppure tutorial su come tagliare i capelli o cucinare una torta.

Insomma Yuotube è la migliore piattaforma per condividere ed esprimersi.

Se hai una passione oppure vuoi far partecipare il resto del mondo alle tue avventure, Youtube è perfetto.

Come posso diventare uno Youtuber di successo?

Per prima cosa è necessario avere delle idee innovative ed eseguire uno studio accurato sui competitors, in modo da offrire al pubblico un prodotto nuovo e fresco.

Il nostro consiglio è quello di prendere sul serio questa professione e dedicarci molto tempo, diventando sempre più professionali.

La tua passione è la scrittura? Puoi diventare un Blogger

La professione di Blogger è veramente entusiasmante, se ami scrivere è il lavoro online che fa per te.

Di Blogger ce ne sono moltissimi, si può scrivere e spaziare su qualsiasi argomento, dalla cucina ai viaggi passando per il gossip.

Di Blogger famosi la rete è piena, partendo dalla Ferragni fino ad arrivare a Chiara Basi.

Come posso iniziare a scrivere il mio Blog?

Per iniziare a scrivere il tuo Blog sarà necessario avere una piattaforma che ti permetta di inserire argomenti.

La migliore piattaforma, utilizzata da milioni di utenti è Wordpress.

Con Wordpress potrai sviluppare un sito, un blog e molto altro in modo semplice ed intuitivo. Esiste la versione gratuita e la versione a pagamento.

Come diventare un Traduttore

Se sei ferrato nelle lingue oppure ti sei appena laureato e vuoi renderti autonomo dalla tua famiglia, allora puoi iniziare la professione di traduttore.

Ci sono alcuni portali che ti permettono, previa una registrazione ed un test di livello, di iniziare a svolgere le traduzioni.

Ciò che rende veramente interessante questa professione è che la potrai svolgere comodamente da casa, dal tuo PC, nulla di più semplice.

Guadagnare tramite un e-commerce

Certamente oggi giorno, anche a fronte della pandemia e delle ripetute restrizioni chi ha un e-commerce per mettere in rete i prodotti della propria attività è avvantaggiato.

Sia per comodità che per velocizzare i tempi, quasi tutti noi acquistiamo beni di vari generi dagli e-commerce, che sia Amazon oppure siti più piccoli.

Come posso aprire un e-commerce?

Per aprire un e-commerce è necessario appoggiarsi ad una piattaforma che permetta di mettere in rete il vostro negozio, il catalogo, la gestione delle spedizioni ed i pagamenti.

Le strade da percorrere sono due : La prima è quella di affidarsi a delle piattaforme preconfezionate, la seconda è quella di farsi progettare e realizzare l’e-commerce da un’agenzia web, che possa seguire le vostre esigenze in modo accurato.

Se preferite, per comodità, velocità e costo ormai anche le piattaforme Social, come Facebook e Instagram hanno sviluppato la sezione e-commerce. Non sarà la stessa cosa di avere un sito progettato appositamente, ma di certo è un primo passo.

Di lavori online per guadagnare nel 2021 ce ne sono veramente molti, noi vi abbiamo voluto presentare solo i migliori, quelli che hanno riscontrato un maggior successo.