Dopo tre anni, i banchieri di Ghisolfi sempre premiati dalle famiglie

Dopo tre anni, stabilmente nella classifica dei primi 20 della narrativa economico-finanziaria per famiglie: parliamo dei “Banchieri” di Beppe Ghisolfi, Vicepresidente europeo e Tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di Risparmio, Autore nel 2018 del secondo dei propri 5 best sellers editi da Nino Aragno (il più recente dei quali, “Visti da Vicino”, è una perfetta sintesi logica fra lo stile dei Banchieri stessi e quello del capostipite Manuale di educazione finanziaria).

L’emergenza sanitaria in atto globalmente, con gli effetti economici drammatici che ha portato e tuttora sta portando con sé, ha collocato gli Istituti di credito al centro dell'attenzione per il ruolo degli stessi - supportato dai fondi di garanzia - svolto nel contenimento e nella gestione delle conseguenze causate dalla pandemia agli andamenti della produzione e del lavoro per un numero sempre più alto di famiglie e di imprese che, va ricordato, per la grandissima maggioranza sono a conduzione individuale e familiare. Il bestseller del Professor Ghisolfi è il modo migliore per “vedere da vicino” i volti e le storie umane e formative di chi presiede e dirige gli enti e le istituzioni bancarie più importanti e rappresentative del Paese.

Storie di Banchieri e di Banche per bene, oltre 500 quelle attive in Italia e tutte in concorrenza fra di loro, dove gli aspetti soggettivi si fondono con quelli oggettivi concorrendo alla riattivazione di un dialogo fiduciario con il Cittadino, la cui continuità mai venuta meno si è confermata appunto nei mesi ultimi trascorsi.

Il posizionamento costante in classifica è altresì la conferma del pensiero espresso fin dagli inizi dall’Autore medesimo, ossia che la gente ha bisogno di messaggi che, sempre informando su opportunità e rischi tramite l'educazione finanziaria, non delegittimano le Banche, le quali si consolidano a oggi come lo strategico salvadanaio del Risparmio degli Italiani, funzione emersa – con una evidenza senza precedenti – nel corso dell’intero 2020. Ciò anche e anzitutto nell’interesse di quanti, persone e imprese, auspicano e propongono miglioramenti continui nei servizi e nei crediti erogati.