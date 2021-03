La nuova Opel Mokka? Finalmente è arrivata ad Alba, Fossano, Cuneo e si può già provare, prenotando online

​“Ci siamo” ​così esordisce Franco Proglio, titolare della concessionaria Opel “L’Automobile” di Alba, Fossano e Cuneo Borgo San Dalmazzo ​“il momento da noi tanto atteso è arrivato. Dopo la presentazione digitale nel corso del 2020, la nuova Opel Mokka è arrivata nelle nostre sedi di Alba, Fossano e Cuneo Borgo San Dalmazzo. Avevamo già molti ordinativi accumulati ma da alcuni giorni, nonostante il momento storico complesso, stiamo raccogliendo le iscrizioni per i primi test drive ed è un successo! Chi volesse prenotarlo potrà farlo su una ​pagina web dedicata”

Opel Mokka è tra i SUV compatti più attesi dell'anno e si presenta con caratteristiche estremamente all’avanguardia, dai sistemi di assistenza alle motorizzazioni che comprendono anche una versione 100% elettrica. Segna una distacco importante con il modello che l’ha preceduta grazie a proporzioni e dimensioni differenti che la rendono compatta ma anche più funzionale.

Esternamente​ è il primo modello a esibire la nuova e inconfondibile fascia anteriore del Marchio Opel: il “Vizor” incornicia orizzontalmente i gruppi ottici e il logo che spicca al centro. Il resto della nuova Mokka è caratterizzato da linee nette e muscolari per una presenza su strada di sicuro impatto. Se equipaggiata con il cofano nero (opzionale) delle immagini di lancio, il risultato finale è una vettura dal design veramente audace.

Internamente ​ritroviamo la stessa pulizia delle linee: la plancia è stato ripensata con elementi completamente digitali per il contachilometri e lo schermo centrale. Uno stile minimal che non pregiudica però la funzionalità grazie alla presenza dei controlli fisici per la climatizzazione e per gli elementi di maggiore interazione. L’attenta gestione degli spazi interni permette alla Mokka di avere un bagagliaio da 350litri, lo stesso valore di vetture più grandi.

Nuove ​tecnologie​: la nuova Opel Mokka è l’unica della categoria a proporre, in opzione, un display da 12” per la strumentazione e uno da 10” del sistema infotelematico. Posizionati alla stessa altezza, questi schermi sembrano uno la prosecuzione dell’altro, cosa che ne facilita anche la consultazione. La connettività è garantita dalla presenza di Android Auto e Apple CarPlay per il massimo della integrazione con lo smartphone.



La​ gamma motori, tutta omologata Euro 6D, ​include una versione benzina 1.2 Turbo, da 100 o 130 cv (quest’ultimo anche con cambio automatico a 8 rapporti) e un 1.5 diesel da 110 cv. Disponibile fin da subito anche una motorizzazione 100% elettrica con un motore da 136 cv di potenza e batterie da 50 kWh che consentono una percorrenza massima, dati WLTP alla mano, di 324 chilometri.

Il listino della nuova Opel Mokka parte da un prezzo di 22.200 euro per la versione con motore benzina, da 23.700 euro con motore Diesel e da 35.250 euro per la Mokka-e. Gli incentivi statali per la rottamazione e le promozioni di lancio Opel portano il prezzo di attacco della Mokka a 16.700 euro per il motore benzina e 24.250 euro per la 100% elettrica.

Conclude Franco Proglio​ “La precedente generazione di Opel Mokka ha fatto conoscere il nostro Marchio a tanti nuovi clienti: il nuovo modello si presenta con uno stile unico, caratteristiche all’avanguardia e una gamma motori a prova di futuro. I Test Drive ci aiuteranno a farla vedere fuori dai nostri saloni e permetteranno alle persone di innamorarsi della nuova Opel Mokka!”